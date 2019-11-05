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Новости. Общество
16:14, 05 Ноября 2019
фото: pixabay

Правительство Карелии против увеличения выплат ветеранам труда на 300 рублей

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Правительство Карелии подготовило отрицательное заключение на законопроект об увеличении на 300 рублей выплат ветеранам труда и ряду других категорий граждан.

Проект закона, подготовленный депутатами Эмилией Слабуновой, Иваном Гусевым, Андреем Рогалевичем и Евгением Ульяновым, обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Согласно документу, предлагается увеличить ежемесячные денежные выплаты указанным в нем категориям граждан с 700 и 750 рублей до 1 тыс. рублей.

Почему, правительство против, и что решили депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2019-11-05 16:29:04
Чем они лучше других? Не давать никому.
Сеня
2019-11-05 16:28:14
Хм Жалко им 300 рэ ветеранам труда , а себе зарплаты дважды поднимали , да премии распиливали не жалко ((((( Ну Ну )))))) Бездельники .
Гость
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