Правительство Карелии против увеличения выплат ветеранам труда на 300 рублей

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Правительство Карелии подготовило отрицательное заключение на законопроект об увеличении на 300 рублей выплат ветеранам труда и ряду других категорий граждан.
Проект закона, подготовленный депутатами Эмилией Слабуновой, Иваном Гусевым, Андреем Рогалевичем и Евгением Ульяновым, обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.
Согласно документу, предлагается увеличить ежемесячные денежные выплаты указанным в нем категориям граждан с 700 и 750 рублей до 1 тыс. рублей.
Почему, правительство против, и что решили депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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