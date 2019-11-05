Правительство Карелии против увеличения выплат ветеранам труда на 300 рублей

Правительство Карелии подготовило отрицательное заключение на законопроект об увеличении на 300 рублей выплат ветеранам труда и ряду других категорий граждан.

Проект закона, подготовленный депутатами Эмилией Слабуновой, Иваном Гусевым, Андреем Рогалевичем и Евгением Ульяновым, обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Согласно документу, предлагается увеличить ежемесячные денежные выплаты указанным в нем категориям граждан с 700 и 750 рублей до 1 тыс. рублей. Почему, правительство против, и что решили депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".