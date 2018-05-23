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Новости. Общество
14:40, 23 Мая 2018

Правительство Карелии возмущено бездействием конкурсного управляющего ГУП РК "Мост"

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На основании обращения главы Карелии Артура Парфенчикова республиканская прокуратура начала проверку деятельности конкурсного управляющего ГУП РК "Мост" Константина Сенина.

Прокуратура республики Карелия даст оценку действиям конкурсного управляющего ГУП РК "Мост". Соответствующее требование направил в надзорные органы Артур Парфенчиков.

Арбитражный суд РК признал ГУП РК "Мост" банкротом 23 ноября 2016 года. Тогда же было начатое конкурсное производство, которое не завершено до сих пор.

Подробности сложившейся ситуации читайте в материале деловой-интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2018-05-23 15:32:44
А как может быть завершено конкурсное производство,если имеются у ГУП "Мост" непогашенные долги по заработной плате с ноября 2017г. ???Может из республиканского бюджета субсидии выделят на погашение этих долгов???Так будет справедливо!!! К развалу ГУП "Мост" привели действия власти республики (пусть и бывшей) связанные с заключением контракта на содержание карельских дорог с питерской фирмой "Ремстройкомплект". Эта фирмочка успешно уводила денежки из республиканского бюджета,а ГУП "Мост" ,который фактически выполнял все работы по содержанию дорог, оставался без денег. В связи с негативным резонансом по данному событию А.Парфенчекову очень хочется "закрыть вопрос",т.е. закончить конкурсное управление и кинуть работяг на кровно заработанные.Так не делается!!!
xxxxxxx
2018-05-23 15:09:58
Это целая мафия , а не конкурсные управляющие .Просто дельцы наживающиеся на банкротстве предприятий .Судам надо проверять кого они назначают , а не пускать всё на самотёк .
Гость
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