14:40, 23 Мая 2018
Правительство Карелии возмущено бездействием конкурсного управляющего ГУП РК "Мост"
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На основании обращения главы Карелии Артура Парфенчикова республиканская прокуратура начала проверку деятельности конкурсного управляющего ГУП РК "Мост" Константина Сенина.
Прокуратура республики Карелия даст оценку действиям конкурсного управляющего ГУП РК "Мост". Соответствующее требование направил в надзорные органы Артур Парфенчиков.
Арбитражный суд РК признал ГУП РК "Мост" банкротом 23 ноября 2016 года. Тогда же было начатое конкурсное производство, которое не завершено до сих пор.
Подробности сложившейся ситуации читайте в материале деловой-интернет-газеты "Вести Карелии".
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