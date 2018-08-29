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Новости. Экономика
10:01, 29 Августа 2018

Правительство Карелии выделило районам субсидии на повышение зарплат бюджетникам

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Правительство Карелии выделило дополнительные деньги на поддержку районных бюджетов.

Распоряжением правительства Карелии распределены дополнительные субвенции и субсидии в 369 млн рублей. Деньгим выделены для выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, сообщает Минфин республики.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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