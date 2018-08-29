10:01, 29 Августа 2018
Правительство Карелии выделило районам субсидии на повышение зарплат бюджетникам
По теме
Загрузка...
Правительство Карелии выделило дополнительные деньги на поддержку районных бюджетов.
Распоряжением правительства Карелии распределены дополнительные субвенции и субсидии в 369 млн рублей. Деньгим выделены для выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, сообщает Минфин республики.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
По теме
Выбор читателей
24.08.2018, 14:05
22.08.2018, 16:23
22.08.2018, 07:15
23.08.2018, 07:25
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
Аналитика
27.08.2018 14:54
Обществоведение
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
22.08.2018 16:23
22.08.2018 14:28
22.08.2018 10:00
21.08.2018 09:17
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
27.08.2018 10:57
Опрос
Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?
Комментарии