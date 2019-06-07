Правительство: Карелия улучшила свои позиции по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РРФ АСИ Карелия заняла 47 место, улучшив свои позиции на 9 пунктов, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Показатели Национального рейтинга оценивались 4-м направлениям: "регуляторная среда", "институты для бизнеса", "инфраструктура и ресурсы", "поддержка малого предпринимательства". Рост отмечен по всем направлениям, однако остаются и слабые моменты, работа по решению которых ведётся на постоянной основе и будет продолжена.



В Республике Карелия сформирован Проектный офис по улучшению инвестиционного климата, заседания которого проводятся ежеквартально с приглашением всех руководителей органов исполнительной власти, субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса, банковского сообщества, инвестиционных уполномоченных, представителей бизнеса, а также экспертов, непосредственно оценивающих показатели Национального Рейтинга.



На сегодняшний день для повышения инвестиционной привлекательности Карелии и развития предпринимательской деятельности, которая является важной стратегической задачей Правительства Республики Карелия, продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение инвестиционной привлекательности и благоприятного климата для бизнеса в нашем регионе.



Правительство Карелии не останавливается на достигнутых результатах и продолжает работу по улучшению позиции республики в рейтинге с целью попасть в Топ-30 российских регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ) в течение ближайших лет.