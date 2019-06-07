Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:53, 07 Июня 2019
фото: Пресс-служба главы Карелии

Правительство: Карелия улучшила свои позиции по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата

Загрузка...

По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РРФ АСИ Карелия заняла 47 место, улучшив свои позиции на 9 пунктов, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Показатели Национального рейтинга оценивались 4-м направлениям: "регуляторная среда", "институты для бизнеса", "инфраструктура и ресурсы", "поддержка малого предпринимательства". Рост отмечен по всем направлениям, однако остаются и слабые моменты, работа по решению которых ведётся на постоянной основе и будет продолжена.

В Республике Карелия сформирован Проектный офис по улучшению инвестиционного климата, заседания которого проводятся ежеквартально с приглашением всех руководителей органов исполнительной власти, субъектов инфраструктуры поддержки бизнеса, банковского сообщества, инвестиционных уполномоченных, представителей бизнеса, а также экспертов, непосредственно оценивающих показатели Национального Рейтинга.

На сегодняшний день для повышения инвестиционной привлекательности Карелии и развития предпринимательской деятельности, которая является важной стратегической задачей Правительства Республики Карелия, продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение инвестиционной привлекательности и благоприятного климата для бизнеса в нашем регионе.

Правительство Карелии не останавливается на достигнутых результатах и продолжает работу по улучшению позиции республики в рейтинге с целью попасть в Топ-30 российских регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ) в течение ближайших лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2019-06-07 14:15:10
А вот политолог О, Реут считает по-другому . Кому теперь верить ? Я лично выбираю -ему . Минэку веры нет , все утверждения этого министерства об успешном развитии региона голословны и не подтверждены в реальной жизни жителей Карелии .
dm bog
2019-06-07 15:02:19
Изя, рейтинги публикуются))) можете сами посмотреть) Да и мнение тут не причём))) Рост есть. Только у некоторых в темниках задача рассказать об этом с негативной стороны и обвинить) Даже если в 20ку бы зашли, то выставляли бы это как " мы только 20е, из за вот этого и этого мы не первые!" =) А если первые были бы, то писали бы что это всё фикция=)))
User
2019-06-07 14:30:10
Изя, шо вы удивляетесь? У ВЦИОМ сказочный рейтинг за одну ночь вырос с 31% до 72%. И они, таки, даже не покраснели.
Изя
2019-06-07 14:39:56
User, За чем же вы так ? )))))))))))
Может оно так и есть , а мы не то знаем)))) Может % 20 населения от силы и знают , но нам не говорят )))))))))))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2019, 11:19
Жара в Карелии сменится прохладой - ожидается скачок в 20 градусов
03.06.2019, 10:42
"Недетская" песня на последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети
03.06.2019, 09:35
Пьяный водитель совершил смертельную аварию под Петрозаводском
06.06.2019, 15:23
Директор "Кареллеспрома" получит премию в размере 26 млн рублей
01.06.2019, 16:34
Парфенчиков сообщил о трех пострадавших детях, которых родители оставили без присмотра
01.06.2019, 14:55
ВИДЕО: Рэпер из Петрозаводска красиво станцевал под свой трек

Аналитика

Сегодня 11:54
Капитал
Где-то в хвосте 1
Карелия не вошла в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах и не достигла лидеров роста.
В одном стиле: вывески на фасадах будут единообразными 1
06.06.2019 13:09
"РКС-Петрозаводск": "Главное – не стоять на месте"
06.06.2019 12:10
Карельским приставам устроили "публичную порку" за "Невский пассаж" 5
05.06.2019 14:54
Погром сельского хозяйства: только цифры 1
05.06.2019 13:02
Вся аналитика

Чтиво

05.06.2019 12:44
Без политики
Услуги "Ростелекома" привлекают туристов в Карелию
"Ростелеком" рассказал о популярных услугах связи, востребованных среди представителей туристического сектора Карелии.
В Карелии за неделю зафиксировали 400 укусов клещей!
05.06.2019 11:40
"Что такое патриотизм? Это - когда ты знаешь, как защитить свою маму, бабушку и родину..."
04.06.2019 07:27
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
31.05.2019 14:36
архив чтиво

Медиа

Петрозаводский марафон 2019
03.06.2019 10:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»