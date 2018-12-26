Правительство поддержало выращивание наркосодержащих растений в России

Правительство одобрило законопроект, позволяющий выращивать на территории России наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств.

"Мы согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям не только производить субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности в стране", — цитирует "Коммерсантъ" главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Сейчас почти 100% субстанций для производства обезболивающих производится за рубежом, отметил господин Мантуров.

"Мы будем использовать два наших предприятия — Московский эндокринный завод и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, использовать их опыт, их возможности и технологии, чтобы, выращивая эти лекарственные растения, производить субстанцию, — рассказал министр. — Более того, мы будем размещать производство субстанции на предприятии "Почеп" в Брянской области. Это один из объектов утилизации химических отходов, который завершил работу сейчас. Современная инфраструктура будет предоставлена для этих целей".