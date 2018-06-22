Правительство предложило ввести акциз на смесь для кальянов

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении акциза на смесь для кальянов с 1 января 2019 года.
Согласно законопроекту, в 2019 году акциз составит 457 руб. за килограмм смеси. К 2021 году он увеличится до 495 руб. Сейчас смеси для кальяна акцизом не облагаются.
В 2017 году Министерство здравоохранения предложило запретить курение кальянов на предприятиях общественного питания. Это положение содержалось в опубликованной в октябре антитабачной концепции ведомства, сообщает "Коммерсантъ".
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