Правительство расширило возможности получения максимального пособия по безработице

Правительство России изменило порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере отдельным категориям граждан.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства.

"Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается, - пояснили в правительстве. - В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов".

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