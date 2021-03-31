Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сотрудник полиции на иномарке устроил ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 11
31.03.2021 12:58
Парфенчиков рассказал, за кого Карелия будет болеть на летних Олимпийских играх 5
31.03.2021 14:30
Размер средней пенсии в соседней Финляндии вырос до 1762 евро в месяц 37
31.03.2021 17:20
Актер Виктор Бычков нашел в Карелии одиночество и хороших людей 8
31.03.2021 15:57
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска 7
Сегодня 09:28
Дети в Петрозаводске смогли перейти дорогу, после того как внедорожник снес бампер французскому авто (ВИДЕО) 3
31.03.2021 16:23
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО) 10
Сегодня 00:44
В Питере воры снизили цену автомобиля экс-депутата Заксобрания Карелии на 200 тысяч рублей 5
31.03.2021 16:27

Правительство расширило возможности получения максимального пособия по безработице

Новости. Общество
09:09, 01 Апреля 2021
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Загрузка...

Правительство России изменило порядок назначения пособий по безработице в максимальном размере отдельным категориям граждан.

Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства.

"Изменения позволят урегулировать вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается, - пояснили в правительстве. - В таких ситуациях пособия в максимальном размере будут начисляться не в первые три месяца со дня признания гражданина безработным, а в течение трех месяцев в целом, независимо от переносов и перерывов".

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кузя
2021-04-01 10:04:40
На наше пособие можно купить кресло на колесиках, чтобы побераться у маркетов и уезжать....самостоятельно...
наташка
2021-04-01 09:15:50
Агрекалчнутые тем более работать не будут
.
кир
2021-04-01 09:13:06
Фигня, - сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»