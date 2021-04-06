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Правительство разрабатывает новый критерий бедности

Новости. Общество
16:04, 07 Апреля 2021
фото: pixabay
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Правительство рассматривает новый критерий определения бедности, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая с отчетом в Госдуме.

Как сообщает РИА Новости, Кудрин подчеркнул, что Счетная палата пока не знакома с этим критерием.

Аудиторы ведомства изучили принятые властями меры по борьбе с бедностью и внесли на рассмотрение правительства собственные предложения. Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов граждан ниже прожиточного минимума.

Депутаты в свою очередь напомнили, что с этого года прожиточный минимум в России рассчитывается через медианную зарплату и коэффициент к ней.

"Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком", — сказал Кудрин.

Он предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти быстрее, что подтолкнет работодателей быстрее повышать зарплаты.

Ранее правительство Карелии сократило размер прожиточного минимума для населения. Сколько жителей республики живет за чертой бедности, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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