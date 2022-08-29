Правительство РФ разработало проект по борьбе с сахарным диабетом инициированный парламентом Карелии

Правительство России разработало проект паспорта федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом».

Ранее депутаты карельского парламента направляли обращение к Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о поддержке запуска нового федерального проекта. Теме уделялось большое внимание. На профильном Комитете по здравоохранению и социальной политике Законодательного Собрания Карелии подробно обсуждались современные методики лечения сахарного диабета первого и второго типов с представителями медицинского и экспертного сообщества.



Авторами инициативы выступили депутаты Алексей Хейфец, Элиссан Шандалович, Галина Алупова, Ольга Билко, Галина Гореликова, Татьяна Тишкова, Лидия Суворова, Инна Болучевская, Михаил Уханов.



Подготовленный проект документа предусматривает, в частности, мероприятия по раннему выявлению и лечению сахарного диабета, в том числе приводящих к инвалидности, кроме того, по обеспечению пациентов необходимыми лекарствами и материалами для определения уровня глюкозы в крови, внедрению новых, современных методов лечения этого заболевания.





«Для лечения заболевания необходим системный подход. Мы понимаем, что для людей с первым типом сахарного диабета лежит три основных принципа: инсулинотерапия, самоконтроль и обучение пациентов жизни с диабетом. Для диабета второго типа важно проводить терапию с помощью, в том числе инновационных препаратов. Отрадно, что федеральный проект учитывает основополагающие методы лечения, а также он направлен на подготовку медицинских кадров в сфере здравоохранения», — прокомментировал Алексей Хейфец.



Средства на реализацию нового федерального проекта будут выделены из федеральной казны, фонда ОМС и региональных бюджетов.