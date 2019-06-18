Правительство: В бюджет Карелии поступит около 1 млрд рублей

Власти Карелии планируют внести поправки в закон о бюджете на 2019 год, согласно которым доходы региональной казны увеличатся на 977,2 млн рублей.

Это следует из проекта изменений, который внес в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков.

Из указанной суммы 783,8 млн рублей поступит в бюджет за счет налоговых и неналоговых доходов.

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