Право торговых точек не обслуживать покупателей без масок подтвердил Верховный суд России

Верховный суд России постановил, что предприятия торговли вправе отказывать в обслуживании на кассе покупателя без масок и перчаток в случае, если их обязательное ношение установлено властями региона.

Об этом говорится в решении Верховного суда по иску Смоленского центра права и социологии.

Истцы сочли, что запрет на обслуживание покупателей без масок нарушает закон о защите прав потребителей. Но Верховный суд постановил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".