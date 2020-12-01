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Право торговых точек не обслуживать покупателей без масок подтвердил Верховный суд России

Новости. Общество
16:04, 02 Декабря 2020
фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Верховный суд России постановил, что предприятия торговли вправе отказывать в обслуживании на кассе покупателя без масок и перчаток в случае, если их обязательное ношение установлено властями региона.

Об этом говорится в решении Верховного суда по иску Смоленского центра права и социологии. 

Истцы сочли, что запрет на обслуживание покупателей без масок нарушает закон о защите прав потребителей. Но Верховный суд постановил, что закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения возлагает на граждан обязанность выполнять предписания.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Беня
2020-12-02 16:28:31
А! Так это право, а не обязанность?
Гость
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