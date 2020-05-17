Правоохранители задержали в Карелии друзей детства с оружием и наркотиками (ВИДЕО)

Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, действовавшей в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.
Злоумышленники совершали кражи на территории района.
Так, у жителя деревни Сельга похитили мотор за 40 тысяч рублей.
Еще одна кража была совершена в Медвежьегорске. На улице Артемьева неизвестные сломали стену гаражного бокса и украли оттуда инструмент за 50 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемых. Все трое – ровесники, жители Медвежьегорска, друзья детства. К своим 28 годам двое из них уже судимы.
Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии.
При обыске у подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, патроны и наркотики.
Мужчины оказались причастны еще к четырем преступлениям.
Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.
Ведется следствие.
Ранее банду наркодилеров задержали в Петрозаводске.
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