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Правоохранители задержали в Карелии друзей детства с оружием и наркотиками (ВИДЕО)

Новости. Криминал
12:07, 18 Мая 2020
фото: © Пресс-служба МВД России по Республике Карелия
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Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, действовавшей в Медвежьегорском районе, сообщили в МВД Карелии.

Злоумышленники совершали кражи на территории района.

Так, у жителя деревни Сельга похитили мотор за 40 тысяч рублей.

Еще одна кража была совершена в Медвежьегорске. На улице Артемьева неизвестные сломали стену гаражного бокса и украли оттуда инструмент за 50 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых. Все трое – ровесники, жители Медвежьегорска, друзья детства. К своим 28 годам двое из них уже судимы.

Задержание проходило при силовой поддержке Росгвардии.

При обыске у подозреваемых обнаружили огнестрельное оружие, патроны и наркотики.

Мужчины оказались причастны еще к четырем преступлениям.

Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Ведется следствие.

Ранее банду наркодилеров задержали в Петрозаводске.

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