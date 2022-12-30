Праздничное настроение в преддверии Нового года есть только у 28% жителей Петрозаводска

Каждый второй встречает 2023 год без настроения и не скрывает этого, показал опрос SuperJob.

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, поймать праздничное настроение могут только 28% петрозаводчан. 12% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй — без настроения и не пытается это скрыть. Причем среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (20% среди горожан старше 45 лет и 42% среди молодежи до 24 лет).

Ранее участники опроса «Столицы на Онего» определились с самыми нежеланными подарками на Новый год.