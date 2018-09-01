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Новости. Культура
09:45, 01 Сентября 2018

Праздник "Калакунда" в Петрозаводске вошел в топ-10 лучших событий начала осени

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Международный рыбный фестиваль «Калакунда», который откроется в Петрозаводске, вошел в десятку наиболее интересных событий России, по оценке сайта "ТурСтат".

Аналитическое агентство ТурСтат определило лучшие события и фестивали для туристов на первые осенние выходные.

Эксперты выяснили, где проходят лучшие мероприятия для отдыха гостей.

Праздник "Калакунда" оказался на шестой позиции в составленном ТОПе.

Весь список самых интересных мест для досуга 1-2 сентября выглядит так:

  1. Фестиваль «День Бородина», Московская область, 1-8 сентября 2018
  2. Фестиваль «Секреты мастеров», Нижний Новгород: 1-2 сентября 2018
  3. Всемирные Игры Кочевников 2018, Киргизия, 2-8 сентября 2018
  4. Фестиваль «Лоза и Муза», Должанская, Краснодарский край, 1-2 сентября 2018
  5. Карнавал «Я, ты, он, она — вместе дружная Югра!», Югорск, ХМАО, 1 сентября 2018
  6. Праздник «Калакунда», Петрозаводск, Карелия: 2 сентября 2018
  7. Фестиваль «ШаньгаФест», с. Ыб, Коми: 1-2 сентября 2018
  8. Фестиваль «Герои улицы», Пермь: 1-2 сентября 2018
  9. Фестиваль «Среда», Волгоград, 1-2 сентября 2018
  10. Праздник «Серебряная Лира», Красный Рог, Брянская область: 2 сентября 2018

"Калакунда" – семейный праздник с  развлекательной программой. Он пройдет 2 сентября в устье реки Лососинка в Петрозаводске. В этом году там впервые пройдут соревнования среди профессиональных рыбаков. Также в рамках праздника состоится фестиваль карельского меда и пройдут мастер-классы по приготовлению рыбы.

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