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Предложение избавиться от спам-рассылки обошлось жителю Петрозаводска в 50 тысяч рублей

Новости. Криминал
18:00, 06 Июля 2021
фото: pixabay

Лжеработник банка предложил петрозаводчанину избавиться от нежелательной рекламы в телефоне и списал со счета жертвы 50 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в петрозаводский отдел полиции поступило заявление от 39-летнего горожанина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и лишился крупной денежной суммы.

Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, клиентом которого он является. Собеседник сообщил, что у них появилась новая услуга по удалению нежелательной рекламы, и предложил ее подключить. Для этого требовалось всего лишь назвать комбинацию цифр из поступившего на телефон смс-уведомления. Петрозаводчанин был не против избавиться от надоевшей спам-рассылки: он продиктовал секретный код, а затем, как ему рекомендовали, некоторое время не пользовался телефоном. Только спустя время он догадался проверить состояние счёта и обнаружил несанкционированное списание в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Карелии 78-летний пенсионер отдал мошенникам все свои деньги, которые собирал на лечение.

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