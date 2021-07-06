Предложение избавиться от спам-рассылки обошлось жителю Петрозаводска в 50 тысяч рублей

Лжеработник банка предложил петрозаводчанину избавиться от нежелательной рекламы в телефоне и списал со счета жертвы 50 тысяч рублей.

По сообщению МВД Карелии, в петрозаводский отдел полиции поступило заявление от 39-летнего горожанина. Он сообщил, что стал жертвой обмана и лишился крупной денежной суммы.

Как выяснилось, мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, клиентом которого он является. Собеседник сообщил, что у них появилась новая услуга по удалению нежелательной рекламы, и предложил ее подключить. Для этого требовалось всего лишь назвать комбинацию цифр из поступившего на телефон смс-уведомления. Петрозаводчанин был не против избавиться от надоевшей спам-рассылки: он продиктовал секретный код, а затем, как ему рекомендовали, некоторое время не пользовался телефоном. Только спустя время он догадался проверить состояние счёта и обнаружил несанкционированное списание в размере 50 тысяч рублей.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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