Предприимчивые жители Петрозаводска не оставляют попыток бесплатно выпить и закусить в магазинах

За сутки Росгвардейцы четыре раза выезжали на вызовы в петрозаводские гипермаркеты.

Сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны за сутки четыре раза выезжали в один из гипермаркетов столицы Карелии, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии. В трех случаях причиной вызова стали попытки хищения товаров. Нарушители попались на хищении продуктов питания, спиртного и холодной сварки. Росгвардейцы задержали 25-летнего, 29-летнего и 52-летнего петрозаводчан.

Еще один инцидент был связан с нахождением в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Так, нетрезвый гражданин выражался нецензурной бранью, находясь в торговом заведении, а также мешал работе персонала.

Все задержанные были переданы полиции.

Ранее молодой житель Петрозаводска не смог устоять перед бургерами в гипермаркете.