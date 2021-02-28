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Предприятие, созданное на месте Надвоицкого алюминиевого завода, объявило на наборе персонала

Новости. Общество
11:09, 01 Марта 2021
фото: сайт компании "Русский радиатор"
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Компания "Русский радиатор", запустившая производство на площадке закрывшегося Надвоицкого алюминиевого завода, объявила об увеличении числа рабочих мест и наборе персонала.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

По состоянию на 1 января «Русский радиатор» создал 63 дополнительных рабочих места, в результате их общее число выросло до 144.

"На предприятии готовы принимать новых работников. Набор идет по вакансиям: юрисконсульт, менеджер по автоматизированным системам управления предприятием (по электронному оборудованию)...", - говорится в сообщении.

Как еще вакансии открыты на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ALEX
2021-03-01 11:31:55
Шарага это, а не предприятие
Вася
2021-03-01 11:22:56
В комнату для грязи нет вакансии,еще могу соседку пристроить на шесте вертухаться.
Гость
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