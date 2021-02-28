Предприятие, созданное на месте Надвоицкого алюминиевого завода, объявило на наборе персонала

Компания "Русский радиатор", запустившая производство на площадке закрывшегося Надвоицкого алюминиевого завода, объявила об увеличении числа рабочих мест и наборе персонала.

Об этом сообщила пресс-служба Управления труда и занятости Карелии.

По состоянию на 1 января «Русский радиатор» создал 63 дополнительных рабочих места, в результате их общее число выросло до 144.

"На предприятии готовы принимать новых работников. Набор идет по вакансиям: юрисконсульт, менеджер по автоматизированным системам управления предприятием (по электронному оборудованию)...", - говорится в сообщении.

Как еще вакансии открыты на заводе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".