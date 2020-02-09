Предприятие в Карелии задолжало работникам более 2 млн рублей

МУП "Водоснабжение Надвоицы" с июня по октябрь 2019 года не полностью выплачивало заработную плату 50 работникам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Причиной образования задолженности стала ненадлежащая работа предприятия по своевременному заключению договоров водоснабжения, водоотведения, направлению документов по утверждению тарифа на услуги, отсутствие претензионно-исковой работы.

Размер долга в отдельные периоды достигал 2,1 млн рублей.

После прокурорского вмешательства по состоянию на 1 января 2020 года долг по зарплате снизился до 1,3 млн рублей.

В январе прокуратура внесла представление собственнику, администрации Надвоицкого городского поселения. Местные власти предоставили предприятию субсидию для погашения задолженности.



В настоящее время долг перед работниками в размере 1,3 млн рублей полностью погашен.

Ранее энергетики задолжали учителю из поселка Карелии 25 тысяч рублей.