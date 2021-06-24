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Предприятия и организации Карелии вакцинируют сотрудников

Новости. Общество
11:06, 25 Июня 2021
фото: © Минздрав Карелии

Бригада медиков Сортавальской ЦРБ сделала прививку первым компонентом вакцины «Спутник V» большинству работникам базы отдыха «Чёрные камни» в Сортавальском районе.

«Желание руководства базы отдыха „Чёрные камни“ обезопасить своих сотрудников и отдыхающих от новой коронавирусной инфекции — отличный пример социально-ориентированного предприятия. Это первая компания, обратившаяся к нам за помощью в вакцинации, и мы с удовольствием откликнулись на её просьбу. Надеюсь, что этому примеру последуют и другие руководители», — отметил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов.

Главный врач также напомнил, что предприятие в случае вакцинации не менее 60% сотрудников получит паспорт коллективного иммунитета. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации организации, получившие такой паспорт, будут находиться в режиме наибольшего благоприятствования. То есть в отношении таких предприятий ограничительные меры приниматься не будут, либо будут приняты в определенном формате.

Вакцинироваться жители Сортавальского района могут как в самой больнице, так и в мобильных пунктах. Всего в Сортавальском районе подучило обе дозы прививки 3998 человек (32% от плана).

Прививку сделал и владелец турбазы Игорь Лейтис. Он призвал последовать его примеру всех своих сотрудников, а также жителей Карелии.

«Я переболел коронавирусом в ноябре, но когда сдал тест на антитела, то выяснилось, что их уже нет. Поэтому решил сделать прививку сам и призвать своих сотрудников и жителей Сортавальского района сделать тоже самое», — сказал Игорь Лейтис.

Всего на базе «Чёрные камни» могут одновременно разместиться 200 человек.

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Комментарии

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