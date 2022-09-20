Предпринимали и воспитанницы дома-интерната из Карелии отправили военнослужащим носки

Жители Карелии продолжают оказывать помощь мобилизованным и контрактникам, участвующим в специальной военной операции.

Предприниматель Игорь Сиников, владелец известной в Петрозаводске розничной сети по продаже текстиля Торговый дом «Ткани» и магазина для рукоделия «ХоббиМир», решил передать землякам, участникам СВО, около тысячи пар хлопковых, шерстяных, махровых носков и комплектов термобелья. Об этом сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей старнице в соцсети.



фото: © Владимир Любарский / ВК

«Такая поддержка однозначно не бывает лишней, тем более на дворе осень. Заместитель председателя Петросовета Павел Петров груз уже принял и готовит к отправке нашим бойцам. Спасибо, Игорь Владимирович, за неравнодушие», — пишет мэр.

Помогли с обеспечением мобилизованных из Карелии и воспитанницы Ладвинского детского дома-интерната. Они приняли участие в акции «Материнское сердце» по поддержке военнослужащих, сообщается на сайте правительства.

«Девушки связали теплые шерстяные носки, дети нарисовали плакат и открытки, сотрудники социального учреждения собрали посылки с самым необходимым. Это предметы первой необходимости, личной гигиены и гостинцы», — говорится в сообщении правительства.

Ранее сообщалось, Карелия обеспечит мобилизованных всем необходимым.