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Новости. Общество
12:50, 05 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Буймистров

Предприниматель из Карелии, продавший без документов 2 тонны рыбы, получил штраф

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Беломорский предприниматель продал бизнесмену из Архангельска 2,3 тонны наваги без документов, сообщил в Управлении Россельхознадзора Карелии.

В феврале в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу поступила информация от Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому региону о нарушении, выявленном в ходе контрольно-надзорного мероприятия.

Установлено, что 4 февраля индивидуальный предприниматель из Беломорска продал 2300 кг наваги северной индивидуальному предпринимателю в Архангельской области. Продукция была выпущена в оборот в транспортной упаковке (мешках) в количестве 90 шт. Сведения о сроках годности продукции и условиях ее хранения отсутствовали.

Кроме того, индивидуальный предприниматель не оформил на рыбопродукцию ветеринарные сопроводительные документы, по которым можно идентифицировать товар, установить его территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние, благополучие территорий его происхождения.

В отношении индивидуального предпринимателя составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.

Постановлением Управления индивидуальный предприниматель был признан виновным в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде штрафа в размере 23 тысячи рублей.

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