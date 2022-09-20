Предприниматели из Карелии привезли на гастрофестиваль в Москву мед, рыбу, сыр и мороженое

Несколько карельских предприятий принимают участие в национальном гастрономическом фестивале «Золотая осень-2022».

Национальный гастрофестиваль «Золотая осень-2022» стартовал сегодня, 30 сентября, на ВДНХ на площади Промышленности. В тематических шале гастрономического парка можно попробовать и купить продукты из 58 регионов страны. Свыше 300 сельхозпроизводителей привезли свои лучшие товары, сообщили в Минсельхозе республики.

Карелию на гастрофестивале представляют фермерское хозяйство Михаила Шабанова «Мед Карелии» с мёдом и продукцией пчеловодства, семейная ферма «Карельские Лага» с сырами, ЗАО «Холод Славмо» с мороженым.

Группа компаний «Приладожье» будет угощать москвичей богатым ассортиментом своей рыбной продукции.

«Привезли всё самое любимое — икру, солёную/копчёную/вяленую форель, стейки, пельмени, котлеты, паштет, икорное масло, соломку», — пишут в паблике «Приладожье. Форелевая ферма».

Гастрономический фестиваль «Золотая осень» продлится до 9 октября.