Предпринимателя оштрафовали за незаконный ларек в военном городке в Карелии

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона обнаружила на территории одного из городков в Прионежском районе незаконный торговый объект.

В ходе проверки исполнения законодательства о землепользовании военная прокуратура Петрозаводского гарнизона выявила нарушения в Прионежском районе.

На территории одного из военных городков предприниматель самовольно установил торговый павильон. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением заместителя Главного государственного инспектора по Республике Карелия по использованию и охране земель индивидуальный предприниматель оштрафован на 50 тысяч рублей.

Устранение нарушений закона военным прокурором взято на контроль.

Ранее в Петрозаводске военная прокуратура закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию.