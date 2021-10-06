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Предпринимателя оштрафовали за незаконный ларек в военном городке в Карелии

Новости. Общество
17:20, 06 Октября 2021
фото: © Алексей Владимиров / «Черника»

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Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона обнаружила на территории одного из городков в Прионежском районе незаконный торговый объект.

В ходе проверки исполнения законодательства о землепользовании военная прокуратура Петрозаводского гарнизона выявила нарушения в Прионежском районе.

На территории одного из военных городков предприниматель самовольно установил торговый павильон. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением заместителя Главного государственного инспектора по Республике Карелия по использованию и охране земель индивидуальный предприниматель оштрафован на 50 тысяч рублей.

Устранение нарушений закона военным прокурором взято на контроль.

Ранее в Петрозаводске военная прокуратура закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию.

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Комментарии

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Митрофан
2021-10-06 17:50:21
На Балтийской целая мафия орудует ( платная парковка , склады , мастерские и светофор уже ) на земле министерства обороны и ВСЕМ ПОФИГ . Куда деньги оттуда идут и куда , военная прокуратура ??? Под носом посмотрите ??? Воруют !!
Самуил
2021-10-06 18:55:32
Митрофан, правильно! Кто-то же должен подать сигнал! Как тот попугай: "В зоопарке льву не докладывают мяса!"
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