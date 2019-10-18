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Новости. Экономика
15:18, 18 Октября 2019
фото: ООО "Автоспецтранс"

Предпринимателям в Карелии объяснили, могут ли они обойтись без "Автоспецтранса"

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Законодательство обязывает все организации в Карелии заключать договоры на вывоз мусора исключительно с ООО "Автоспецтранс", любые другие договоры признаются незаконными.

Об этом сообщили первый заместитель министра строительства и ЖКХ Карелии Анна Борчикова и заместитель директора ООО "Автоспецтранс" Анна Музалева и на встрече с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнетовой.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что предприниматели часто задают вопрос, могут ли они заключать договоры на вывоз и утилизацию коммунальных отходов с другими организациями, помимо регионального оператора.

Что ответили представители Минстроя и "Автоспецтранса", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-10-18 18:15:48
Потому что ПМУП это мэрия , а Кузя с шарагой своей- республика . Все хочется жрать , денежные потоки контролировать , а о населении речь не идёт (((((((((((
zanoza
2019-10-18 16:50:21
Почему это все предприятия должны попадать в "добровольно-принудительную кабалу" к ООО "Автоспецтранс" ? Есть ещё и ПМУП "Атоспецтранс" и вид экономической деятельности у них одинаковый. А как же рынок и конкуренция?
баян
2019-10-18 16:26:02
а куда смотрит антимонопольная служба? это монополией попахивает
Mike
2019-10-18 16:01:03
Так, как они вывозят мусор, пошли к черту. Все мусорные баки переполнены мусором и не вывозятся оперативно
pupsik
2019-10-18 15:48:37
Редакции - исправьте "подстрочник (или как это называется)" - по поводу мусора - отходы бывают разные (ТКО и иные, в том числе медицинские и проч.). По мнению представителей минстроя нельзя заключать договоры только по ТКО. И к обсуждению - если я захочу с оператором из Мурманска заключить договор (мне дешевле с севера) по утилизации ТКО и он будет вывозить в Мурм. область? Почему нельзя?
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