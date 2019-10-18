15:18, 18 Октября 2019
Предпринимателям в Карелии объяснили, могут ли они обойтись без "Автоспецтранса"
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Законодательство обязывает все организации в Карелии заключать договоры на вывоз мусора исключительно с ООО "Автоспецтранс", любые другие договоры признаются незаконными.
Об этом сообщили первый заместитель министра строительства и ЖКХ Карелии Анна Борчикова и заместитель директора ООО "Автоспецтранс" Анна Музалева и на встрече с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнетовой.
Бизнес-омбудсмен рассказала, что предприниматели часто задают вопрос, могут ли они заключать договоры на вывоз и утилизацию коммунальных отходов с другими организациями, помимо регионального оператора.
Что ответили представители Минстроя и "Автоспецтранса", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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