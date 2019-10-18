Предпринимателям в Карелии объяснили, могут ли они обойтись без "Автоспецтранса"

Законодательство обязывает все организации в Карелии заключать договоры на вывоз мусора исключительно с ООО "Автоспецтранс", любые другие договоры признаются незаконными.

Об этом сообщили первый заместитель министра строительства и ЖКХ Карелии Анна Борчикова и заместитель директора ООО "Автоспецтранс" Анна Музалева и на встрече с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Еленой Гнетовой.

Бизнес-омбудсмен рассказала, что предприниматели часто задают вопрос, могут ли они заключать договоры на вывоз и утилизацию коммунальных отходов с другими организациями, помимо регионального оператора.

Что ответили представители Минстроя и "Автоспецтранса", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".