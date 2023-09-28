Предпринимательница из Петрозаводска решила подработать и потеряла почти 200 тысяч рублей

В МВД Карелии рассказали о двух случаях мошенничества в республике.

Неизвестные вновь смогли воспользоваться доверчивостью жителей Карелии, дистанционным образом выманив у них деньги.

Так, предпринимательница из Петрозаводска 1995 года рождения заинтересовалась в одном из мессенджеров предложением о подработке. Для того, чтобы заработать, надо было выкупать товары на популярном маркетплейсе. Но по факту девушка лишилась собственных 172 тысяч рублей, переведя их на посторонний счет.

А петрозаводская студентка решила добраться до Санкт-Петербурга с помощью сервиса совместных поездок. Заказав попутную машину, она получила в мессенджере ссылку для оплаты путешествия и без сомнения ввела на сайте сведения о банковской карте. Со счета мгновенно несанкционированно списалось 40 тысяч рублей.

По данным фактам полицейские проводят проверки.