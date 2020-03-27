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Элиссан Шандалович считает ошибкой отказ Швеции от жестких мер в условиях пандемии коронавируса

Новости. Общество
19:18, 30 Марта 2020
фото: © Законодательное собрание Карелии
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Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович уверен, что Швеция совершает ошибку, не вводя в стране жестких мер в условиях пандемии коронавируса.

По официальным данным, на 30 марта в Швеции выявлено уже 4028 заболевших коронавирусом, 146 пациентов скончались. Однако власти страны до сих пор не торопятся принимать строгие карантинные меры, все предписания носят лишь рекомендательный характер. Если сравнить со статистикой закрытых на карантин Норвегии и Израиля, где число зараженных коронавирусом почти такое же, как в Швеции, то в последней смертность выше в 10 раз. Но главный эпидемиолог Швеции по-прежнему уверен, что населению нужно дать переболеть вирусом. 

Заслуженный врач Карелии, анестезиолог-реаниматолог, спикер карельского парламента Элиссан Шандалович высказал свое мнение по этому поводу.

"Считаю, что Швеция совершает ошибку, не вводя в стране жестких мер в условиях пандемии коронавируса. Для тех, кто вернулся из-за рубежа, нет обязательного карантина, а сами границы открыты. Более того, как сообщают зарубежные СМИ, страна продолжает приглашать гостей на свои горнолыжные курорты. Самое поразительное, что это происходит на фоне трагического опыта Италии, где за последние сутки из-за распространения COVID-19 скончались почти 900 человек. Точного ответа на вопрос, почему именно в Италии так много жертв, еще никто не дал, но ясно одно – вирус стремительно продолжает распространяться, далеко не у всех заболевших проводится обследование, тогда как один инфицированный человек заражает как минимум трех здоровых людей. Ранее по этому "особому пути" Швеции едва не пошли Британия и Голландия, но вовремя от него отказались. Поэтому если королевство не одумается, и шведские власти экстренно не примут самые жесткие карантинные меры, то боюсь, что в стране могут быть еще более серьезные последствия", – отметил Шандалович.

Элиссан Шандалович также сказал, что полностью поддерживает решение главы Карелии Артура Парфенчикова ввести на территории республики серьезные ограничения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. И если понадобится, правительство введет полный режим самоизоляции. Ранее в своем обращении к жителям Карелии спикер парламента заявил, что нельзя недооценивать обстановку, но в тоже время нельзя подвергаться панике. Объявленная выходной рабочая неделя позволит существенно снизить возможность заражения и поможет спасти тысячи жизней в стране.

"Соблюдение элементарных норм и правил, предписаний медицинских работников, личная дисциплина – всё это поможет нам вместе победить эту общую беду, – говорит Элиссан Шандалович. – И как точно заметил президент России Владимир Путин на сегодняшней телеконференции с полпредами, нам нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, в том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам. Это будет лучшим способом борьбы со слухами и домыслами о COVID-19".

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