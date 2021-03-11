Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук надеется доказать, что не виновен

Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии сегодня рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую - назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.

Его защитник Михаил Ямчитский назвал решение Петрозаводского городского суда о продлении ареста до 16 апреля "незаконным и необъективным".

Он обратил внимание на то, что тяжесть предъявленного обвинения не может быть основанием для продления ареста, тем более, что сбор доказательств по делу практически закончен, свидетели допрошены, и сам Геннадий Боднарчук заинтересован в том, чтобы рассмотрение его дела по существу началось как можно быстрее – в ходе процесса он намерен доказать свою невиновность.

Репортаж из зала суда читайте здесь.