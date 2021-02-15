Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука Следком Карелии возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

Как стало известно "Столице на Онего" из источников в правоохранительных органах, и это также подтвердил карельский Следком, в отношении 48-летнего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, находящегося под арестом по обвинению в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, Следком республики возбудил новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1, ст.285 УК России).

По имеющейся информации, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате в городскую администрацию авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей.

При этом, по данным следствия, в 2017 году, когда Боднарчук ездил в Москву для участия в мероприятиях, не связанных с его депутатскими полномочиями, он проживал в гостиничном номере стоимостью более 25 тысяч рублей в сутки.

Всего же, по полученным нашим изданием данным, с марта 2016-го по декабрь 2018 года городской бюджет оплатил Боднарчуку командировочные расходы от Петросовета более чем на полмиллиона рублей.

В этой связи не менее интересна и другая связанная с депутатскими командировками ситуация. Выяснилось, что решением Петрозаводского городского Совета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателю Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. При этом, к разработке утверждения названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук. Именно поэтому и в этих его действиях правоохранительные органы усматривают признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Напомним, что во вторник 16 февраля заканчивается срок содержания Геннадия Боднарчука под стражей. В этот же день судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов рассмотрит ходатайство расследующего это резонансное коррупционное дело опытного старшего следователя по особо важным делам Александра Брюханова о продлении ареста Боднарчука еще на два месяца.

Ожидается, что в этот же день Боднарчуку будет предъявлено новое обвинение - в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщалось ранее, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля прошлого года и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев. В настоящее время Матвеев уже осужден – в декабре 2020 года Матвеев был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей. Экс-депутат привлечен к ответственности за получение взятки в размере 4 млн рублей.

Напомним также, что 24 декабря в Петросовете прошли обыски.