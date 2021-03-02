Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук стал фигурантом уже третьего уголовного дела

В отношении находящегося под арестом председателя Петросовета Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по получению взятки в особо крупном размере.

Как стало известно "Столице на Онего" от источников в правоохранительных органах – и это подтвердили в республиканской прокуратуре, в отношении 48-летнего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука карельским Следкомом возбуждено новое уголовное коррупционное дело по получению взятки в особо крупном размере. (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По неофициальной информации, в этом деле фигурирует сумма в несколько млн рублей. Однако идет ли в данном случае речь о деньгах либо, по версии следствия, о незаконном получении Геннадием Боднарчуком каких-то услуг имущественного характера, нам узнать не удалось: в карельском Следкоме эту ситуацию прокомментировать отказались.

Редакция располагает информацией, что новое дело Боднарчука связано с оказанием им содействия в выдаче местной строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство дома.

Как ранее мы сообщали, задержанный 17 июля 2020 года и на следующий день арестованный судом, Геннадий Боднарчук карельским Следкомом обвиняется в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Напомним также, что в минувшем феврале в отношении Геннадия Боднарчука возбуждено новое уголовное дело по злоупотреблению должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК России). По данным следствия, в 2017-2018 годах Боднарчук лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к оплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. Тем не менее, городской бюджет с марта 2016 по декабрь 2018 года оплатил ему командировочные расходы.

По этому уголовному делу Геннадий Боднарчук, по информации адвоката Артема Черкасова, в настоящее время является подозреваемым.