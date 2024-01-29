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Председатель совета дома в Петрозаводске рассказала, как сделать двор чистым

Новости. Общество
08:15, 02 Февраля 2024
фото: Администрация Петрозаводска

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Жительница карельской столицы поделилась положительным опытом взаимодействия с управляющей компанией.

Председатель совета дома № 1а по улице «Правды» Лариса Иванова поделилась в соцсетях положительным опытом взаимодействия с управляющей компанией. Об этом рассказали в администрации Петрозаводска.

Два дома, № 1а и № 3, объединенные одним двором, обслуживает одна управляющая организация. Как рассказала Лариса Иванова, ещё до Нового года компания вывезла девять машин по 25 тонн снега. 

«Заявки от нас на очистку территории принимает наша управляющая компания. Конечно, согласовываем день на уборку трактором. Для нас самый лучший день — это воскресенье. Почему выходной? Мы можем отогнать машины со своей территории для расчистки на прилегающую к нам набережную Гюллинга, так как в воскресенье обочина набережной свободна от машин. И все мои соседи дружно отгоняют свои машины. Никто не возмущается, понимают, что после уборки снега можно будет спокойно ездить, безопасно ходить, да и удобно будет парковаться. Да и спецтранспорт по вывозу мусора с контейнерной площадки тоже может спокойно подъехать и вывезти мусор разного вида», — написала Лариса Иванова. 

Помимо этого, управляющийщая компания регулярно занимается очисткой кровли от снега и наледи. Уборка находится под личным контролем председателя дома.

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