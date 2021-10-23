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Представитель «Единой России» предложил задать вопрос по уголовному делу Боднарчука его избирателям

Новости. Общество
13:46, 23 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Бывший руководитель карельского исполнительного комитета партии «Единая Россия» Геннадий Сараев заявил в суде, что вопрос о превышении полномочий экс-спикером Петросовета Геннадием Боднарчуком надо задавать избирателям.

Такое заявление он сделал на заседании Петрозаводского городского суда при рассмотрении одного из пунктов обвинения, связанного с поездками Боднарчука на съезды «Единой России» в Москву.

«Как вы считаете, имел ли право Боднарчук Геннадий Павлович, являясь председателем Петрозаводского городского совета, возмещать свои расходы, связанные с проездом, проживанием для участия в съезде партии за счет бюджета?», — такой вопрос государственный обвинитель задал Геннадию Сараеву.

«Если избиратели, жители города, представляющие разные политические силы, — и „Яблоко“, и „Справедливую Россию“ и коммунистов — не против того, чтобы председатель выезжал на съезды „Единой России“. Это вопрос к избирателям», — заявил Сараев.

Обвинитель поставил эту реплику свидетеля под сомнение.

«Как горожане могут решить, оплачивать из бюджета или нет каждую поездку? Каждый раз голосование что ли устраивать?», — удивился представитель гособвинения.

О чем еще говорил на суде Геннадий Сараев, читайте в статье «Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива».

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