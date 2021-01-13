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Премьер Чепик и глава Минстроя Россыпнов приехали в оставшийся без воды райцентр Карелии

Новости. Общество
17:08, 14 Января 2021
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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Контролировать аварийную ситуацию с водоснабжением в Питкяранте будет оперативная группа чиновников.

В Питкяранту, где сегодня введен режим повышенной готовности из-за аварийного отключения холодного водоснабжения, приехали первый заместитель главы Карелии Александр Чепик, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Россыпнов, председатель Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков и заместитель начальника главного управления МЧС Карелии Андрей Хилиманюк. Они будут на месте контролировать ситуацию с аварией на сетях. Об этом сообщили в Госкомитете.

По данным ведомства, в данный момент в Питкяранте проходят масштабные работы по восстановлению городского водопровода, вышедшего из строя из-за пониженной температуры воздуха. Без воды остаются жилые дома, муниципальные и образовательные учреждения. Причиной происшествия стало замерзание участка трубопровода диаметром 400 мм, который проходит по земле и находится в коробе на Питкярантском целлюлозном заводе.

Для населения и социально-значимых объектов города оперативно создан подвоз воды, который осуществляется двумя машинами-водовозками. Также дежурит техника и резервная бригада работников МЧС, готовых при необходимости прийти на помощь. Теплоснабжение города осуществляется от центральной котельной, которая работает в штатном режиме. Вода в источник теплоснабжения города подается в полном объеме. Забор воды осуществляется с водозабора Питкяранты, техническую воду берут из Ладожского озера, на берегу которого находится город. Кроме того, магазины населенного пункта обеспечены питьевой водой, сообщили в Госкомитете.

Напомним, МЧС в Карелии ввел особый режим в Питкяранте из-за заморозки трубопровода.

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