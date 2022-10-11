Преподаватель из Петрозаводска стала лауреатом международного конкурса

Педагог Детской хоровой школы стала лауреатом конкурса профессионального мастерства.

Как рассказали в мэрии Петрозаводска, преподаватель Детской хоровойшколы Татьяна Рожкова стала лауреатом I степени Международного конкурса профессионального мастерства в сфере культуры и искусства.

На проходившем в Москве конкурсе, в экспертный совет которого вошли специалисты в области культуры и искусства, музыканты, педагоги, лауреаты конкурсов различного уровня, была выделена хрестоматия «Пою и играю», составителем и автором переложений для которой выступила Татьяна Кировна.

В самом конкурсе в заочной форме принимали участие педагоги из множества городов России, Беларуси и Армении.