Преступник, руководивший из-за рубежа торговлей наркотиками в Карелии, попал под суд

Также ему вменяется легализация 24 миллионов рублей, полученных от продажи наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной преступной группировки, торговавшей синтетическими наркотиками в интернете.

В результате расследования выяснилось, что участники сообщества продавали наркотики на территории более чем 30 регионов России, включая Карелию. Обвиняемый действовал с территории иностранных государств, осуществляя руководство сетью мелких преступников, оборудовавших тайники с наркотиками.

Кроме того, был выявлен факт легализации денег, полученных от продажи наркотиков, в сумме более 24 миллионов рублей. Эти деньги зачислялись на электронные кошельки, созданные на бирже криптовалюты. После этого средства шли на различные финансовые операции.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.