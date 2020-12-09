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Презентация нового альбома ЧАЙФ пройдет эксклюзивно на платформе МТС Live

Новости. Культура
13:14, 10 Декабря 2020
фото: МТС
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В формате прямого включения из Екатеринбурга группа ЧАЙФ представит свой новый альбом и пообщается с аудиторией.

В субботу 12 декабря в 19:00 по московскому времени на платформе МТС Live, в онлайн-кинотеатре МТС ТВ и в группе МТС Live ВКонтакте пройдет презентация нового альбома группы ЧАЙФ "Оранжевое настроение"-III. Посмотреть концерт смогут все желающие бесплатно.

35-летний юбилей группы ЧАЙФ пришёлся на время ограничений, связанных с пандемией. Вместе со всей планетой группа ушла на карантин: был прерван тур, прекратились любые выступления и гастрольные передвижения по стране и миру. Чтобы порадовать поклонников, в марте на портале vr.mts.ru и в социальных сетях МТС прошел первый онлайн-концерт группы в прямой трансляции из Екатеринбурга, который посмотрели более 5 миллионов человек.

При поддержке МТС группа ЧАЙФ решила снова собраться в камерной атмосфере и сыграть новый акустический альбом "Оранжевое настроение"-III для своих поклонников по всему миру. В формате интерактивного концерта музыканты ответят на вопросы аудитории и смогут в прямом эфире услышать мнение поклонников о новых песнях.

"В Екатеринбурге, на своей студии "Дети гор", мы записали десять ранее не издававшихся песен, некоторые из них были написаны больше десяти лет назад, а другие сочинены во время карантина. Альбом готов, мы хотим представить его своей публике живьём. Вместе с МТС мы решили собраться в камерной атмосфере и сыграть свой новый акустический альбом "Оранжевое настроение"-III своим поклонникам по всему миру, ответить на их вопросы и услышать их мнение о новом альбоме. И конечно, спеть несколько самых любимых ваших песен, без этого не обходится ни один концерт ЧАЙФа, - отметил Владимир Шахрин, основатель и лидер группы ЧАЙФ. - Мы посвящаем это выступление медикам Екатеринбурга, работающим в красных зонах, и работникам, и волонтерам Фонда Святой Екатерины, помогающим медикам бороться за жизни людей. Приглашаем всех провести этот вечер с нами!".

В 2020 году МТС организовала серию прямых трансляций концертов культовых российских исполнителей. В декабре начался новый сезон онлайн-мероприятий, который открыл Леван Горозия с интерактивной перфоманс-презентацией своего нового альбома "Рассвет". Всего на площадках МТС выступило более двадцати музыкантов и групп, в том числе: Моргенштерн, "Чайф", Anacondaz, "Каста", Вячеслав Бутусов, "Несчастный случай", "Секрет", "Пелагея", "The Hatters", "Чиж & Co", Gruppa Skryptonite, МОТ. Концерты собрали свыше 60 миллионов просмотров.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-12-10 13:27:31
Таких бренчателей на гитарах в стране переизбыток. Работать некому - все бренчат и на сцене кривляются
Гость
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