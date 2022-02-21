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Президент России объявил о специальной военной операции в Донбассе

Новости. Происшествия
09:11, 24 Февраля 2022
фото: © kremlin.ru

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Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — цитирует слова Путина РИА Новости.

Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

«Ее цель (спецоперации России) — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России», — заявил Путин.

По словам президента, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. «Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать», — сказал он.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.

В основе политики России — свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, отметил Путин.

Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.

Путин отметил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. 

Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. «Надеюсь, что я буду услышан», — сказал президент.

Полный текст обращения читайте здесь.

 

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