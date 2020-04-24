Президент упростил получение гражданства РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон об упрощении получения гражданства РФ.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", – говорится в законе.

Закон отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское, пишут "Известия".

Новый закон также отменяет для кандидата на получение российского гражданства не только требование находиться в РФ не менее трех лет, но и необходимость подтверждения наличия законного источника средств к существованию. Речь идет о лицах, достигших совершеннолетия без гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших союзных республик, но не получивших их гражданства.

Аналогичная норма в соответствии с документом распространяется и на иностранцев, находящихся в браке с гражданином РФ, проживающих на российской территории и имеющих в этом браке общих детей. Также нововведения касаются и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в стране.

Подать заявление на получение российского гражданства без соблюдения срока проживания в России и при наличии действительного вида на жительство смогут граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Помимо этого закон предусматривает сокращения с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в стране для лиц, окончивших российские вузы.