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Президент упростил получение гражданства РФ

Новости. Общество
22:00, 24 Апреля 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 апреля, подписал закон об упрощении получения гражданства РФ.

"Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РФ, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", – говорится в законе.

Закон отменяет требование отказаться от иностранного гражданства, перед тем как получить российское, пишут "Известия".

Новый закон также отменяет для кандидата на получение российского гражданства не только требование находиться в РФ не менее трех лет, но и необходимость подтверждения наличия законного источника средств к существованию. Речь идет о лицах, достигших совершеннолетия без гражданства, имевших гражданство СССР и проживающих на территории бывших союзных республик, но не получивших их гражданства.

Аналогичная норма в соответствии с документом распространяется и на иностранцев, находящихся в браке с гражданином РФ, проживающих на российской территории и имеющих в этом браке общих детей. Также нововведения касаются и иностранцев, один из родителей которых имеет российское гражданство и живет в стране.

Подать заявление на получение российского гражданства без соблюдения срока проживания в России и при наличии действительного вида на жительство смогут граждане Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана.

Помимо этого закон предусматривает сокращения с трех лет до одного года срока осуществления трудовой деятельности в стране для лиц, окончивших российские вузы.

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