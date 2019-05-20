При "оптимизации" школы в Крошнозеро начальные классы оставят учиться по месту жительства

Такое обещание власти Пряжинского района и представители Министерства образования Карелии дали родителям и учителям на встрече, которая состоялась в Крошнозеро.

В поселке Крошнозеро Пряжинского района Карелии, где ликвидируют как отдельное юридическое лицо школу-сад, состоялась встреча учителей и родителей с представителями власти. В ней приняли участие глава администрации Пряжинского района Роман Петров, зам. главы районной администрации Елена Илюкович, первый заместитель министра образования Карелии Наталья Кармазина, глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева, родители и работники Крошнозерской школы.

Об итогах встречи рассказала глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева:

"Конечно, как и многие ожидали, получился эмоциональный разговор. Администрация Пряжинского района приводила положительные примеры в качестве доказательств принятого решения о реорганизации школы. Родители и все остальные присутствующие настаивали на том, что образовательный процесс необходимо предоставить детям младшего школьного возраста в месте их проживания и от подвоза детей за 24 км от дома категорически отказались. Также обратили внимание, что необходимо решить вопрос по дошкольному образованию. Удивительно, но у сотрудников администрации отсутствовала информация о том, что на территории Крошнозеро есть дети дошкольного возраста. В итоге было озвучено решение о том, что наша школа не будет являться отдельным юридическим лицом, а станет филиалом Ведлозерской школы. Дети начальных классов будут получать образование на месте, вопрос по открытию дошкольной группы будет решен по мере поступления заявлений от родителей".

Напомним, планы властей Пряжинского национального района по оптимизации школы-сада в селе Крошнозеро вызвали протест родителей и педагогов образовательного учреждения. Они обратились в начале марта к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой не допустить закрытия начальной школы-сада в этом населенном пункте, который считается местом компактного проживания карелов.

"Мы – родители учеников и местное население – категорически против закрытия, – говорилось в петиции. – Мы не видим никаких причин для закрытия. Нас устраивает все: учителя, как опытные педагоги, работники, которые обслуживают детей, подвоз и вывоз детей нас тоже устраивает. Здание школы крепкое, теплое, дети довольны, сытые. Мы не понимаем, кому и зачем постоянно надо что-нибудь да закрыть, лишить рабочих мест крошнозерцев, а главное – усложнить жизнь и учебу детям. Теперь почему-то дети должны вставать в 6.00, чтобы в 7.00 ехать в Ведлозерскую школу, а приехать домой в 16.00. Итого на ногах ребенок начальной школы должен быть примерно 9 часов, пока попадет домой. А если гололед или поломка автобуса или еще что-то, тогда еще и позже. А когда детям заниматься домашними уроками и делами, да просто жить? Кто же пожалеет наших детей, если не мы? Поэтому мы однозначно против и будем бороться до последнего".