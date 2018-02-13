Приехавшая в Петрозаводск дама не попала в гости и совершила преступление

Жительница Кондопоги, навестившая карельскую столицу, подозревается в краже имущества.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило заявление о краже. Жители дома, расположенного неподалеку от вокзала, сообщили о том, что из подъезда пропали детские санки-коляска. Стоимость похищенного была оценена в 5 500 рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя жительница Кондопоги, которая приехала в Петрозаводск погостить. Но так случилось, что в гости женщину не пустили, а потому она решила погреться в одном из подъездов. Тем более, что домофон оказался сломан. Внутри помещения ее взгляд упал на коляску-санки, которые были пристегнуты тросом на лестничной площадке. Вырвав трос, подозреваемая похитила детский транспорт и, вызвав такси, убыла на малую родину.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. В отношении ранее несудимой подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Благодаря действиям сотрудников полиции, имущество изъято и будет возвращено потерпевшим.