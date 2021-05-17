Приехавший из другой страны мужчина привез в Карелию наркотики

В Костомукше полиция задержала приехавшего к родственникам из другой страны мужчину, хранившего на съемной квартире наркотики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступила оперативная информация о том, что один из жителей города горняков, приехавший из другой страны в гости к родственникам, хранит в арендуемой им квартире запрещенные вещества и может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29-летний обвиняемый был задержан. При осмотре его квартиры в шкафах на кухне и в коридоре сотрудники полиции обнаружили и изъяли запрещенное вещество массой более 100 граммов, что является крупным размером для этого наркотического средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи допросили фигуранта и выяснили, что наркотик он приобрел через интернет-магазин для личного потребления. Чтобы его получить, ездил в Ленинградскую область, затем привез домой и спрятал. В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Аналогичное уголовное дело расследовано по другому факту. В черте города сотрудниками полиции был задержан 32-летний горожанин, у которого был обнаружен наркотик массой 1,650 граммов. Для данного вида наркотика этот размер является крупным. Мужчина с предъявленным обвинением полностью согласился, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Дальнейшую судьбу обоих обвиняемых решит суд.