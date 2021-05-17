Реклама на сайте
Прислать новость
«Я сравнивал Калининград с Петрозаводском, и это сравнение оказалось не в пользу карельской столицы» 31
17.05.2021 16:35
Бизнесмены из Петрозаводска пострадали при крушении вертолета в Архангельской области 2
Сегодня 09:57
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 3
Сегодня 13:20
Глава Петрозаводска Владимир Любарский: «Если капитан сказал бить по воротам, значит, надо бить» (ВИДЕО) 15
Сегодня 07:25
Ворон ограбил известного писателя, распотрошив на дереве его кошелек 5
17.05.2021 19:40

Приехавший из другой страны мужчина привез в Карелию наркотики

Новости. Криминал
15:28, 18 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/BARBARA WALTON
Загрузка...

В Костомукше полиция задержала приехавшего к родственникам из другой страны мужчину, хранившего на съемной квартире наркотики, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступила оперативная информация о том, что один из жителей города горняков, приехавший из другой страны в гости к родственникам, хранит в арендуемой им квартире запрещенные вещества и может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29-летний обвиняемый был задержан. При осмотре его квартиры в шкафах на кухне и в коридоре сотрудники полиции обнаружили и изъяли запрещенное вещество массой более 100 граммов, что является крупным размером для этого наркотического средства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователи допросили фигуранта и выяснили, что наркотик он приобрел через интернет-магазин для личного потребления. Чтобы его получить, ездил в Ленинградскую область, затем привез домой и спрятал. В ходе следствия мужчина свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Аналогичное уголовное дело расследовано по другому факту. В черте города сотрудниками полиции был задержан 32-летний горожанин, у которого был обнаружен наркотик массой 1,650 граммов. Для данного вида наркотика этот размер является крупным. Мужчина с предъявленным обвинением полностью согласился, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Дальнейшую судьбу обоих обвиняемых решит суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
12.05.2021, 16:33
МЧС Карелии показало аварию на железной дороге, где с рельсов сошли 19 вагонов (ФОТО и ВИДЕО)
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
12.05.2021, 07:00
Определена тройка самых богатых депутатов горсовета Петрозаводска
12.05.2021, 11:58
Владимир Любарский назначен главой Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
Сегодня 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 5
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»