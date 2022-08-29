Приходите разглядывать: новый арт-объект появился в центре Петрозаводска

Художник Андрей Птицын расписал малосимпатичную стену у универмага «Карелия Маркет».

На своей странице в соцсети глава Птерозаводска Владимир Любарский сообщил, что малосимпатичная стена у «Карелии маркета» теперь настоящий арт-объект, который можно и нужно долго рассматривать.

«Уверен, что каждый найдёт здесь известные и неизвестные городские топонимы, знакомые и не знакомые места. Это наш Петрозаводск! - написал Любарский. - Приходите разглядывать».

Новый арт-объект, по словам мэра Петрозаводска, появился благодаря Агентству городского развития, ОРЭС-Петрозаводск и художнику Андрею Птицыну.