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Новости. Криминал
14:30, 23 Апреля 2019
фото: Pixabay

Приятель сына похитил у жителя Карелии дорогой ноутбук

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Мужчина обратился в полицию Прионежского района с заявлением о краже ноутбука стоимостью свыше 45 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Пострадавший рассказал, что из его дачного дома в кооперативе "Сосновый бор" похищен ноутбук стоимостью более 45 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что в день происшествия на даче отдыхал его 25-летний сын со своими друзьями. Заявитель попытался выяснить у приятелей сына детали случившегося, однако те отрицали свою причастность к случившемуся.

Сотрудники уголовного розыска побеседовали с гражданами, находившимися в тот день в доме потерпевшего, и установили подозреваемого, 27-летнего приятеля сына потерпевшего.

По версии следствия, находясь на даче заявителя, он воспользовался удобным моментом, когда все спали, и похитил ноутбук. Впоследствии он сбыл его в Петрозаводске за 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ранее судимый фигурант находится под подпиской о невыезде.

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Комментарии

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кир
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Какие друзья, такой и сам.
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