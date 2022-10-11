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«Приятно чувствовать заботу»: медиков Карелии поблагодарили за помощь мобилизованным (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:06, 29 Октября 2022
фото: © страница Михаила Охлопкова в соцсети «ВКонтакте»

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Командир воинской части в Каменке Ленобласти сказал слова благодарности в адрес карельских врачей, которые лечат зубы мобилизованным.

Мобильные стоматологические бригады из Карелии продолжают работу в военных частях Ленобласти, где проходят подготовку жители республики, попавшие под мобилизацию.

Напомним, 28 октября бригада врачей-стоматологов из Сертолово была направлена в Каменку.

Видео с отчетом командира воинской части майора Виктора Гаврилова глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети.

«Хочу сказать добрые слова медикам Республики Карелия, которые прибыли к нам и оказали нам врачебную помощь по стоматологическому обеспечению личного состава. Приятно чувствовать заботу всех наших министерств, ведомств, главы Республики Карелия по данному вопросу. Потому что когда возникла проблема все было сделано незамедлительно», - казал Гаврилов.

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