Приняты изменения в правилах продажи автомобилей с пробегом

Новый приказ Минцифры, позволяющий заключать и расторгать договоры купли-продажи автомобилей на сайте Госуслуг, вступит в силу 1 мая 2021 года.

Как сообщает Autonews.ru, пользователи портала смогут подписывать документы при помощи электронной подписи и отправлять на регистрацию третьим лицам — а именно, в ГИБДД. Сделки в режиме онлайн можно проводить и сейчас — эта норма есть в ст. 160 Гражданского кодекса. Но без такого инструмента, как Госуслуги, физические лица предпочитали оформлять все документы лично. Новый сервис должен помочь в проверке собственника автомобиля и исключить некоторые риски.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".