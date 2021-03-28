Принудительное регулирование цен на продукты не дало результата, считают в Минпромторге

Принятый правительством комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты на фоне пандемии не принес ожидаемого результата.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.

Он отметил, что заключенные в конце прошлого года соглашения о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара себя оправдали, и рассказал, с какими проблемами при этом пришлось столкнуться.

"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — поделился Евтухов.

Он отметил, что на рост цен повлияли, в частности, конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, а на стоимости, например, куриного мяса отразился падеж поголовья из-за болезней птиц.

В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за подорожания продуктов на фоне пандемии.

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