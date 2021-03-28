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Принудительное регулирование цен на продукты не дало результата, считают в Минпромторге

Новости. Общество
09:05, 29 Марта 2021
фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда
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Принятый правительством комплекс мер по сдерживанию роста цен на продукты на фоне пандемии не принес ожидаемого результата.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил замглавы ведомства Виктор Евтухов на бизнес-форуме Catman Russia 2021.

Он отметил, что заключенные в конце прошлого года соглашения о стабилизации стоимости подсолнечного масла и сахара себя оправдали, и рассказал, с какими проблемами при этом пришлось столкнуться.

"Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — поделился Евтухов.

Он отметил, что на рост цен повлияли, в частности, конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, а на стоимости, например, куриного мяса отразился падеж поголовья из-за болезней птиц.

В декабре прошлого года правительство приняло комплекс мер из-за подорожания продуктов на фоне пандемии.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-29 10:01:20
Сами дружно хотели рыночную экономику. Думали на халяву само всё в руки придет и работать напряженно не надо. Как в 17-м году. Сожгли усадьбы и добро барское поделили. Лучше не стало.
Joker
2021-03-29 09:49:40
Цены на бензин они всё сдерживают и сдерживают, а они всё растут и растут...
Leopol'd
2021-03-29 09:36:07
Падение рубля влияет даже на продукцию, полностью производимую в России. Причём дорожат она точно в той пропорции, что упал руль. Экономика тут и рядом не стояла.
Горожанин
2021-03-29 09:22:01
Пандемия тут при чем? Доходы у людей упали, а цены выросли?! Ценники на тех же товарах меняются - этого никто не хочет замечать?
наташка
2021-03-29 09:21:51
Не голодают
кир
2021-03-29 09:15:25
Не поможет.
User
2021-03-29 09:13:39
"Это фиаско, братан"(с)
кир
2021-03-29 09:56:32
усер, опять скучаешь по родной деревне? Не скучай, халявщик, не долго осталось, - сказал кот.
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