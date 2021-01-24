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Прионежская сетевая компания начала реализацию ремонтной программы - 2021

Новости. Общество
11:38, 25 Января 2021
фото: © АО "ПСК"
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АО "ПСК" начало неотложные ремонты на своих энергообъектах.

Как отмечают в компании, "несмотря на сложные погодные условия, запланированные на этот год работы по увеличению надежности энергоснабжения потребителей начались в установленные сроки".

Энергетики напоминают, что ряд ремонтов невозможно провести без кратковременных отключений электроэнергии и просит отнестись к временным неудобствам с пониманием. АО "ПСК" приносит извинения потребителям.

Кратковременные отключения с 25 по 30 января возможны:

Сортавальский муниципальный район:

- С 13 по 30 января с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Приозерная Фанерная, Фанерный тупик.

- 25 января с 9.00 до 16.00. Поселок Ланденкюля (частично).

- 29 января с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Первомайская, Карельская (обе частично).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 25 по 29 января с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Малиновского (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 25 по 30 января с 9.00 до 17.00. Деревня Уница: потребители будут запитаны от передвижной дизельэлектростанции.

- 26 января с 14.00 до 16.00. Деревни Лобское, Пигматка; поселок Нижняя Габсельга.

Сегежский муниципальный район:

- С 25 по 30 января с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

- С 25 по 30 января с 9.00 до 17.00. СОТ "Чайка" (окрестности г. Сегежа).

Муезерский муниципальный район:

- 25 января с 10.00 до 10.30. Поселок Лендеры: улицы Северная, Сосновая, Гористая, Восточная, 40 лет Победы.

Кемский муниципальный район:

- 25 января с 10.00 до 16.00. Город Кемь: 20 километр (АЗС).

- 25 января с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60, 64).

- 26 января с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гористая.

- 27 января с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улица Подужемская (дома 12-31).

 Прионежский муниципальный район:

- С 25 по 27 января с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Интернациональная, переулки Еловый, Садовый, Черноморский, Балтийский.

- С 25 по 29 января с 9.00 до 16.00. Деревня Нижний Бесовец (частично).

- 26 января с 10.00 до 16.00. Поселок Таржеполь.

- 27 января с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник (частично).

- 28 января с 10.00 до 16.00. Деревни Бесовец, Верхний Бесовец, садово – огородные товарищества.

- 27 января с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа: ДНПК "Дачный".

- 28 января с 10.00 до 15.00. Деревня Ужесельга: улицы Лесная, Парковая, Дачная, Центральная, Зеленая, переулок Хвойный.

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