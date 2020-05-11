Прионежская сетевая компания после праздников возобновила неотложные ремонты энергообъектов 

С 12 по 15 мая ремонтные работы пройдут в Калевальском, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Олонецком, Прионежском, Сегежском и Сортавальском районах Карелии.

В АО "ПСК" напоминают, что неотложные ремонты ведутся в рамках подготовки энергосистемы республики к работе предстоящей зимой и в целях повышения надежности энергоснабжения потребителей.

"Часть работ мы не может провести без отключения потребителей. Но наши специалисты делают все, чтобы эти отключения были как можно более кратковременными. Просим отнестись к этому с пониманием", – обратились к жителям республики в Прионежской сетевой компании.

На начавшейся неделе отключения потребителей возможны:

Калевальский национальный район:

- 12 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: переулок Сампо (частично), промышленная зона (бывшее ЛПХ).

- 13 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Студенческая, Северная, Родниковая, Каменистая.

- С 13 по 15 и с 18 по 22 мая с 21.00 до 3.00. Поселок Калевала: здание администрации, Сбербанк, детский сад № 1 и № 2, Казначейство, Райпо, гостиница "Сампо", дом Моберга, библиотека, база "Велт", улица Ленина (частично), улица Советская (частично).

- 15 мая с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Полевая (частично), Красноармейская (частично).

Кемский муниципальный район:

- 12 мая с 9.00 до 17.00. Кемь: Улицы Большой Пудос, Мельничная, Малышева.

- 13 и 15 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улица Поморская.

- С 13 по 15 мая с 9.30 до 16.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (частично).

Кондопожский муниципальный район:

- С 12 по 15 мая с 10.00 до 14.00. Поселок Гирвас: улицы Школьная, Советская, Пионерская.

- 15 мая с 9.00 до 12.00. Кондопога: улица Кондопожская (детский дом, КНС), СОТы "Надежда" и "Заря".

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 11 по 30 мая с 9.00 до 16.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

- 12 по 15 мая с 9.00 до 14.00. Поселок Пиндуши: переулок Клубный, улицы Повенецкая, Железнодорожная.

- С 12 по 17 мая с 8.00 до 9.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Возрицы, Волозеро, деревня Тихвин Бор.

- С 12 по 15 мая с 9.00 до 16.00. Медвежьегорск: улицы Западная, Нижняя, Верхняя.

- С 13 по 17 мая с 9.00 до 17.00. Медвежьегорск: улицы Чкалова, Омелина, Рябова.

- 13 мая с 0.00 до 1.00. Медвежьегорск: улицы Дорожников, Верхняя, Октябрьская (лесхоз).

- 14 и 15 мая с 0.00 до 2.00. Медвежьегорск: улицы Онежская, Заводская, К.Маркса, Артемьева, Анохина, Кондопожская, 2 Июня, Дорофеева, Володарского, Гористая, переулки Базарный и Каменный.

- 14 мая с 9.00 до 17.00. Медвежьегорск: сотовая связь "МТС", "ВымпелКом", "Теле2".

Олонецкий национальный район:

- 12 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

- С 12 по 15 мая с 9.00 до 16.00. Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5-15), переулок Карла Либкнехта.

- 13 мая с 13.30 до 16.00. Олонец: улицы Пролетарская (дома 10,12,14,19,21), Привокзальная, Титова (дома 23,28,30), Луначарского (дома 15,17,19), переулок Карла Либкнехта.

- 13 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Нурмойла: улица Озерная.

- 14 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Мегрега: улица Лесная.

Прионежский муниципальный район:

- 12 мая с 10.00 до 15.00. Местечко Лососинное ("Русский Север").

- С 12 по 15 мая с 9.00 до 16.30. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 57- 68), Дачная, Интернациональная (начало), Олимпийский переулок.

- 12 и 13 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Чална, улица Школьная (частично).

- С 12 по 15 мая с 9.00 до 16.30. Станция Деревянка: улицы Посадочная, Кирпичная, Почтовая, Советская, Молодежная, Поселковая, Гористая.

- 13 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Пай (котельная, газопровод).

- 13 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Порожки, местечки Урозеро, Сургуба, деревня Намоево.

- 13 мая с 13.00 до 15.00. Местечки Лучевое, Лучевое – 1.

- 14 мая с 9.00 до 16.00. Местечко Сургуба, деревня Намоево.

- 14 мая с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Биричево, Хутор, Владимирский переулок.

- 15 мая с 11.00 до 13.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Зеленая, Лесная, Комсомольская, Хвойная, Посадочная, Кирпичная, Почтовая, Советская, Молодежная, Поселковая, Гористая, Ключевая, Железнодорожная, переулки Ручейный и Дорожный.

Петрозаводский городской округ:

- 14 мая с 10.00 до 16.00. Поселок Соломенное: Ялгубское шоссе, улицы Наволокская, Родниковая, Горная, Никольско-Шуйская, Ботаническая, Приозерная, Лесопильная, Садовая, Пришвина, Пролетарская, Прибрежная, переулки Скалистый, Лесозаводской, Чапаевский, Онежский, Громовский проезд.

Сегежский муниципальный район:

- С 12 о 15 мая с 9.00 до 15.00. Сегежа: переулок Речной.

- 12 мая с 9.00 до 15.00. Сегежа: улица Речная (дома 3 – 58).

- 13 мая с 9.00 до 12.00. Поселок Надвоицы: ул. Ленина (дом 9), проспект. Металлургов (дом 10А).

- 13 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улица Советская (дома 16, 18).

- 14 мая с 9.00 до 14.30. Сегежа: улицы Речная (дома 3-58), Южная (дома 1-8), Гористая (дома 55-85), Заречная, переулки Речной и Подгорный (частные дома).

- 14 мая с 9.00 до 16.00 и 15 мая с 13.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улица Постоянный Поселок (дома 1, 2, 5, 6, 7, 8).

- 15 мая с 9.00 до 11.30 и с 13.20 до 15.00. Сегежа: улица Речная (частные дома).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 12 по 15 мая с 8.00 до 17.00. Лахденпохья: улица Малиновского.

Сортавальский муниципальный район:

- 12 мая с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улицы Набережная, Дачная, Ленина (пилорама).

- 12 мая с 9.00 до 16.00. Сортавала (СНТ).

- 14 и 15 мая с 9.00 до 16.00. Поселок Ойявойс (жилищный фонд).

- 15 мая с 9.00 до 17.00. Сортавала: поселок Лахденкюля (1 потребитель), поселок Хелюля: район ул. Заречная (2 потребителя).