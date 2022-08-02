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Прионежская сетевая компания построила 7 ЛЭП в районах Карелии 

Новости. Общество
11:59, 10 Августа 2022
фото: © АО «ПСК»

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Энергетики также построили 2 трансформаторные подстанции и реконструировали 3 линии электропередачи.

Работы по строительству и реконструкции энергообъектов позволят повысить надежность энергоснабжения потребителей.

В поселке Боровой Калевальского района республики АО «ПСК» построило ЛЭП напряжением 0,4 кВ. Новый энергообъект значительно увеличил качество подаваемой потребителям электроэнергии.

Жители Медвежьегорска, проживающие на улицах Сегежская и Кемская, теперь могут быть уверены, что у них аварийных отключений электроэнергии не будет. Здесь произведена реконструкция ЛЭП напряжением 0,4 кВ и построена еще одна линия в этом районе города.

Закончена реконструкция части линии электропередачи напряжением 10 кВ в поселке Повенец Медвежьегорского района. Эта ЛЭП обеспечивает электроэнергией шлюзы Беломорско-Балтийского канала в районе поселка. Его протяженность более 15 км.

В Олонце, благодаря вновь построенной ЛЭП напряжением 0,4 кВ, не будет перебоев с энергоснабжением у потребителей, живущих и работающих на улице Свободы.

Улучшено снабжение электроэнергией потребителей части поселка Чална Пряжинского района. В поселке АО «ПСК» закончило строительство новой подстанции мощностью 160 кВА и ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Также в деревне Падозеро Пряжинского района, произведена реконструкция ЛЭП напряжением 0,4 кВ.

Увеличена надежность энергоснабжения потребителей, проживающих в ДНТ «Северные просторы» (деревня Бесовец Прионежского района). Для этого энергетики построили кабельно-воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ и трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА.

Для технологического присоединения новых потребителей к сетям АО «Прионежская сетевая компания» в поселке Сорола Лахденпохского района построила новую линию электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Новая ЛЭП напряжением 6 кВ и протяженностью 1,7 км новая подстанция мощностью 400 кВА появилась в Питкярантском районе в поселке Юляристиойя. Благодаря ее появлению надежное энергоснабжение получили 52 дома в местном СНТ «Горняк».

Как отмечают в компании, все работы по строительству и реконструкции энергообъектов выполнены с использованием исключительно отечественных материалов.

Напомним, что в эксплуатации АО «ПСК» находятся электросети напряжением 0,4-10 кВ на территории населенных пунктов Прионежского, Пряжинского, Медвежьегорского, Кондопожского, Олонецкого, Питкярантского, Лахденпохского, Лоухского, Кемского, Муезерского, Калевальского, Сегежского, Сортавальского районов, а также Костомукшского городского округа и частично г. Петрозаводска включая микрорайоны Соломенное и Птицефабрика, по которым осуществляется электроснабжение жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и коммерческих предприятий.

В настоящий момент в зоне обслуживания АО находится 5222,1 км линий электропередачи, 1517 трансформаторных и распределительных пунктов.

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