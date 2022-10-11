Прионежская сетевая компания продолжает ремонты энергообъектов в районах Карелии

Энергетики проведут неотложные ремонтные работы в 14 муниципальных образованиях.

В АО «ПСК» информируют потребителей о возможных отключениях в ходе ремонтов на энергообъектах и приносят извинения за доставленные неудобства.

Временные отключения потребителей от электроэнергии с 28 ноября по 4 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 30 ноября с 13.00. до 14.30. Поселок Кепа.

- 1 декабря с 14.00 до 15.00. Поселок Калевала, улица Советская (дома 22, 24-А, 26-Б, 30, 34-А). Здание гостиницы «ВЭЛТ», водоочистные сооружения.

Кемский муниципальный район:

- 28 ноября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Свободы, Кирпичная, Труда, Подужемская (дома 12-31).

Кондопожский муниципальный район:

- 28 ноября с 10.00 до 14.00. Деревня Уссуна.

- 28 ноября с 13.30 до 16.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 22-А, 24-А), Советов (дома 7, 9, 9-А, 11-А), Горького (дом 10).

- 29 ноября с 9.00 до 10.00 и 30 ноября с 15.00 до 16.00. Город Кондопога: Медвежьегорское шоссе.

- 1 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Кяппесельга; деревни Кяппесельга, Шайдома, Листнаволок.

- 1 декабря с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Советов (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 28 ноября с 13.00 до 17.00, 29 ноября с 9.00 до 17.00, 30 ноября и 1 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Пяозерский: первый район хозяйственных построек.

- 28 и 29 ноября с 10.30 до 15.00. Поселок Амбарный: улица Лесная (частично).

- 29 ноября с 13.00 до 16.00. Поселок Пяозерский: улица Молодёжная (дома1-2). Здания водозабора, больницы, Дома культуры, поселковой администрации.

- 1 декабря с 12.00 до 15.00. Поселок Тэдино.

Медвежьегорский муниципальный район:

- С 28 ноября по 2 декабря с 9.30 до 16.00. Деревня Сергиево: улицы Зеленая, Центральная. Переулок Цветочный.

- 28 ноября с 10.00 до 18.00. Поселок Гумарино; деревня Сельги.

Муезерский муниципальный район:

- 28 ноября с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Лесная.

- С 28 ноября по 2 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Тикша: улицы Озерная, Сосновая, Гористая.

- 29 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Октябрьская, Гагарина.

- 29 ноября с 15.00 до 16.00. Поселок Муезерский: улица Октябрьская. Здания Дома культуры, детского сада, КНС, РКЦ.

- 30 ноября с 10.00 до 2.00. Поселок Муезерский: улицы Советская, Октябрьская, Гагарина.

Олонецкий национальный район:

- 28 ноября с 9.00 до 12.00. Деревня Верховье: здания многоквартирного дома ДСПМК, ВНС, кафе «Карелия».

- 28 ноября с 14.00 до 16.00. Поселок Видлица: улица Новая (дом 4).

- 30 ноября с 15.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Песочная, Луначарского, Гагарина, Первомайская.

- 30 ноября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-А, 13), Луначарского (дом 24-А), Лесная, Станция Олонец, Октябрьская (дома 3-А -35, кроме 24-26), Интернациональная (дома 1-8), Буденного (дома 2-56), Луначарского (дома 1-14, 30, 30-А, 32), Новая, Ключевая, Зеленая, Светлая. Переулок Буденного.

- 1 декабря с 9.00 до 12.00. Поселок Ковера: улицы 60-летия Великого Октября (дома 16-28), Калинина (дома 9-13), Лесная (дома 1-13).

- 1 декабря с 14.00 до 16.00. Поселок Черная Речка.

- 2 декабря с 9.00 до 12.00. Город Олонец, улица Полевая (дома 1-35). Переулок Красноармейский (дома 6, 8).

- 2 декабря с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 1-19), Пролетарская (дома 5, 7, 9, 13, 15), Буденного (дом 1). Переулок Железнодорожный.

Питкярантский муниципальный район:

- 28 ноября с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: улицы Сосновая, Лесной проезд, Березовый проезд, Келиоя.

- 28 ноября с 13.00 до 15.00. Поселок Юляристиоя.

- 30 ноября с 9.00 до 15.00. Город Питкяранта: улица Ленина (дома 99, 104-112, 114, 116, 118, 120, 120-А, 122, 126, 128-146).

- 2 декабря с 9.00 до 12.00. Город Питкяранта: 1-й Строительный квартал (дома 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37), улица Некрасова (дом 8). Переулок Горняцкий (дом 1).

- 2 декабря с 13.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Ленина (дома 42, 44), Горького (дома 2, 4, 6, 8, 10).

Прионежский муниципальный район:

- С 28 ноября по 4 декабря с 10.00 до 17.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (дома 27-70), Зеленая, Лесная, Солнечная, Дачная, Ясная, Рябиновая, Интернациональная, Центральная, Парковая. Переулки Светлый, Хвойный, Балтийский, Черноморский, Садовый, Еловый, Олимпийский, Дачный. Здание ООО «Вода Карелии».

- 29 ноября с 10.00 до 12.00. Деревня Шуйская Чупа (частично).

- 1 декабря с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа.

- 1 и 2 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СНТ «Подсолнух».

- 2 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Деревянка: СНТ «Ручеек».

Пряжинский национальный район:

- 28 и 29 ноября с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Брусничная, Тенистая, Солнечная.

- 1 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Хвойная.

Петрозаводский городской округ:

- 30 ноября с 11.00 до 16.00. Местечко Зимник.

Сегежский муниципальный район:

- 28 ноября с 10.00 до 12.00. Поселок Олений: улица Набережная (дома 5-12).

- 1 декабря с 13.30 до 16.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 34).

- 1 и 2 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Каменный Бор: улицы Спортивная (дома 13, 14, 15), Стахановская (дома 15-36), Комсомольская (дома 39-56), Советская (дома 36-55).

- 2 декабря с 9.00 до 11.30. Город Сегежа: улица Строителей (дом 3-А).

- 2 декабря с 13.30. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 37).

Сортавальский муниципальный район:

- С 28 по 30 ноября с 9.00 до 17.00. Остров Риекалансари: Красная горка (частично), Рантуэ (частично), Токкаралахти, Оявойс, Ламберг, Нукутталахти.

Лахденпохский муниципальный район:

- 29 ноября с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Первомайская.

- 1 декабря с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Тихая, Малиновского (частично).