Пристав задержал должника, который загорал на пляже в Карелии

Сотрудник службы судебных приставов в Карелии задержал в Карелии мужчину, который задолжал более 300 тыс. рублей.

По данным пресс-службы ведомства, в отдел судебных приставов по Медвежьегорскому району судебному приставу поступил сигнал о том, что мужчина К., задолжавший по алиментам более 300 тыс. рублей, отдыхает на пляже в Медвежьегорске.

Судебный пристав незамедлительно отправился на городской пляж в поисках должника-алименщика, до этого успешно скрывавшегося от пристава.

В пляжном костюме должник был успешно доставлен в отдел судебных приставов. Принимая во внимание, что никаких намерений к погашению задолженности по алиментам должник не проявил, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35.1 КоАП РФ "Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, который направлен для рассмотрения мировому судье".

В случае, если должник не поменяет своего отношения к обязанности по уплате алиментов, то его ждет перспектива быть привлеченным к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ.